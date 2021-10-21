شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء وتعطل حركة النقل في فرنسا بسبب العواصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العواصف القوية في تعطل حركة النقل وإمدادات الطاقة بشمال فرنسا صباح اليوم الخميس.

وقالت شركة انديس للكهرباء في تغريدة إن هناك 250 ألف منزل بدون كهرباء. وقد تضرر في نورماندي وحدها 80 ألف منزل.

وشهد شمال وشمال-غرب فرنسا إلغاءات واسعة لرحلات القطارات. كما تم تقييد حركة المرور في المنطقة حول باريس.

ووفقا لهيئة الارصاد الفرنسية، فقد اجتاحت عواصف تسير بسرعة 172 كيلومترا في الساعة أنحاء البلاد.

وبقى مستوى التحذير هذا الصباح عند اللون البرتقالي بالنسبة لثلاث مناطق في شمال-شرق فرنسا.