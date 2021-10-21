شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الأردنية»: إحباط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيرة من الأراضي السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن الأردنية اليوم، محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة، مشيراً إلى التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود.