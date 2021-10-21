شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعيد فرض إجراءات الإغلاق .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الخميس إن العاصمة الروسية ستعيد تطبيق إجراءات الإغلاق بدءا من 28 أكتوبر تشرين الأول لمكافحة زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

يشمل ذلك إغلاق جميع المتاجر والمطاعم والحانات باستثناء التي تبيع السلع الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات.

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأربعاء على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع من 30 أكتوبر تشرين الأول حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وقال إن المسؤولين المحليين يمكنهم تطبيق إجراءات إضافية على حسب تقديرهم.

وسجلت روسيا زيادة يومية قياسية في الوفيات والإصابات المرتبطة بفيروس كورونا اليوم الخميس.