الارشيف / اخبار العالم

النفط عن اسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر النفط عن اسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النفط ، اليوم الخميس، عن اسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي والبالغ عددهم (2024) من اصل (6000).
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم نشر اسماء الوجبات الاخرى تباعا خلال الفترات المقبلة وصولا للعدد النهائي".

للاطلاع على قوائم الاسماء الضغط على الرابط

https://oil.gov.iq/upload/1527255212.pdf

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا