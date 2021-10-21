انت الان تتابع خبر النفط عن اسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النفط ، اليوم الخميس، عن اسماء الوجبة الثالثة من المهندسين المقبولين للعمل بصفة اجر يومي في شركات القطاع النفطي والبالغ عددهم (2024) من اصل (6000).



للاطلاع على قوائم الاسماء الضغط على الرابط وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم نشر اسماء الوجبات الاخرى تباعا خلال الفترات المقبلة وصولا للعدد النهائي".للاطلاع على قوائم الاسماء الضغط على الرابط https://oil.gov.iq/upload/1527255212.pdf