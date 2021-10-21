انت الان تتابع خبر تعليق ساخر من محمد صلاح بعد رؤية تمثاله في لندن (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-21 | 11:56
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أبدى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إعجابه بتمثاله الخاص به في متحف “مدام توسو" للشمع، في لندن.
وعلق صلاح ساخراً فور رؤية تمثاله المصنوع من الشمع في لندن: "إنه يشبهني تماما كما لو كنت أنظر في المرآة، هل لديه عضلات بطن أم لا!".
ونشر الحساب الرسمي لمتحف “ مدام توسو" على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر" منذ قليل، صورا لتمثال محمد صلاح “ يرتدى بدلة بيضاء” ويرفع يديه إلى السماء، في إشارة إلى احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف.
ويعد متحف “مدام توسو” أحد أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية “لندن”.
ونشر الحساب الرسمي لمتحف “ مدام توسو" على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر" منذ قليل، صورا لتمثال محمد صلاح “ يرتدى بدلة بيضاء” ويرفع يديه إلى السماء، في إشارة إلى احتفاله الشهير بعد تسجيل الأهداف.
ويعد متحف “مدام توسو” أحد أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية “لندن”.
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