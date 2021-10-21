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ضبط 4857 حبة مخدرة في البصرة وميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على 18 متهم مع مواد مخدرة من مادة الكريستال و 4857 حبة مخدرة في محافظات البصرة وميسان.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على 18 متهم مع مواد مخدرة من مادة الكريستال و 4857 حبة مخدرة في محافظات البصرة وميسان".

 

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء وفق احكام المواد القانونية (32/28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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