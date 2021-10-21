ضبط 4857 حبة مخدرة في البصرة وميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على 18 متهم مع مواد مخدرة من مادة الكريستال و 4857 حبة مخدرة في محافظات البصرة وميسان.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على 18 متهم مع مواد مخدرة من مادة الكريستال و 4857 حبة مخدرة في محافظات البصرة وميسان".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء وفق احكام المواد القانونية (32/28) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".