الدبيبة يؤكد أن طرابلس آمنة .. ورحلة البناء انطلقت في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إن العاصمة طرابلس باتت آمنة ومستقرة، مضيفا أن رحلة البناء انطلقت في البلاد.



جاء ذلك في مؤتمر "استقرار ليبيا" الذي تجري فعاليته بحضور وزاري دولي، في طرابلس، الخميس.

الدبيبة قال في بداية كلمته بالمؤتمر "نعقد اليوم مؤتمر استقرار ليبيا داخل حدود البلاد بعد أن كانت تعقد مؤتمرات الدعم خارجها".

وتابع "مؤتمر اليوم يؤكد إرادة الشعب ولا يغفل مخاوف المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا والمنطقة".

وأضاف "أؤكد التزامنا بتحقيق استقرار البلاد، وشكلنا لجنة معنية بدعم الانتخابات وإجراءها" نهاية العام الجاري.

ومضى قائلا "نجحنا في تنفيذ أغلب تعهداتنا بخصوص أزمة الكهرباء".