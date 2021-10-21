عاجل.. الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة انطلقت من سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بطريقة غير مسبوقة حاول مهربون إدخال شحنة مخدرات إلى الأردن بواسطة طائرة مسيرة، كان لها الجيش بالمرصاد.



الطائرة المسيرة المحملة بكميات من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، بحسب ما أعلن الجيش الأردني، لكن المنطقة العسكرية الشرقية، أحطبت المحاولة قبل دخول "درون" للأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم الخميس، عن مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، أنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.

ونشرت الوكالة صورا لكميات من المخدرات، كانت الطائرة المسيرة بصدد إدخالها إلى الأراضي الأردنية.

المصدر العسكري أكد بعد الحادثة أن "الجيش الأردني سيضرب بيد من حديد، وسيتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

ولم يكشف الجيش الأردني المزيد من التفاصيل عن العملية غير المسبوقة، ولا الجهة التي تقف وراء عملية التهريب الفاشلة للمخدرات من البلد المجاور.