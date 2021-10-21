عاجل.. تحطم مقاتلة وسط الهند دون سقوط ضحايا

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلن سلاح الجو الهندي أن مقاتلة تابعة له تحطمت صباح اليوم الخميس وسط البلاد نتيجة لعطل فنية، أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا.



وأكد سلاح الجو على حسابه الرسمي في "تويتر" أن طيار المقاتلة فرنسية الصنع من طراز "ميراج 2000" قفز من الطائرة ونجا، مشيرا إلى أن أوامر صدرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتداولت وسائل إعلام هندية لقطات تظهر حطام الطائرة المنكوبة في منطقة مفتوحة على بعد ستة كيلومترات عن مدينة بهيند‎ في ولاية مدهيا برديش. ش