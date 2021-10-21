وزير داخلية لبنان: حريصون على أمن السعودية

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، العزم على تشديد المراقبة بالمطار لضبط التهريب، مشددا الحرص على الأمن العربي وخصوصا السعودية.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها مولوي، الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وقال مولوي: "حريصون على أمن الدول العربية وخاصة السعودية، ومسؤولون أمام ضميرنا بأن لا نورط أنفسنا في تقديم الممنوعات"، معلنا العزم على "تشديد مراقبة العناصر التي تعمل في المطار والتعاون بين كافة الأجهزة لضبط التهريب".

وأضاف أن "مطار رفيق الحريري هو صورة لبنان، وبالتالي فإن كل خلل في ما يتعلق بمستلزمات حماية المطار أو كل إخراج أو إدخال للممنوعات يضر بسمعة لبنان".

وتأتي تصريحات الوزير على خلفية ضبط شحنات من الفاكهة المخدرة المهربة قبل أشهر إلى المملكة، واتخاذ السعودية قرارا بوقف تصدير الفاكهة والخضر من لبنان.

وبخصوص أحداث الطيونة الأخيرة التي أسفرت عن سقوط 7 قتلى نتيجة تظاهرة دعا إليها "حزب الله" ضد المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت، قال مولوي إن "هذا الموضوع في التحقيقات وهو في عهدة مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية وليس لدى الداخلية".