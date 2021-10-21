روسيا تحذر من تداعيات انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن الإمدادات الغربية من الأسلحة إلى أوكرانيا لن تسهم في تسوية الصراع في شرقي البلاد.



وأضاف رودينكو في مقابلة مع موقع "سبوتنيك" الروسي، أن "التسوية في دونباس يجب أن تتم ليس من خلال دعم الحل العسكري لأوكرانيا وإنما من خلال توفير نوع من الضغط، ليعودوا إلى تطبيق اتفاقيات مينسك".

وتابع أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستكون خطوة خطيرة للغاية، وسترغم موسكو على الرد، موضحا أن موسكو حذرت الحلف من العواقب المحتملة لهذه الخطوة.

رودينكو قال أيضا: "ما زلنا نركز على الخطوات الملموسة، ونعتبر انضمام أوكرانيا للناتو، خطوة خطيرة للغاية ستجبر روسيا على الرد".

وأوضح: "بما أن هذه مفاوضات تجري بين الناتو وأوكرانيا، فإن الأمر متروك لهما لتقرير ما هو مطلوب، لكننا حذرنا أن أي خطوة سيكون لها عواقب، والناتو يعرف موقفنا بشأن أوكرانيا."

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير بريطانية أن لندن تتفاوض مع كييف على صفقات بيع صواريخ أرض-أرض وصواريخ مضادة للطائرات، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إدارة جو بايدن وافقت على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بما فيها توريد صواريخ مضادة للدبابات.

وفي الفترة الأخيرة، توترت العلاقة بين موسكو والناتو بعد قيام الأخير بتقليص بعثة روسيا لدى الحلف، وطرد 8 من دبلوماسييها، متهما إياهم بـ"ارتكاب أعمال عدائية"، وهو ما نفته السلطات الروسية.