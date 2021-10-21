شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إسقاط طائرة مسيرة تستخدم في نقل مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير تمكنت القوات الأردنية من إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، تقوم بنقل مواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية. وفي تفاصيل الواقعة فقد نقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري أنه خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها. وأضاف المصدر العسكري أنه بعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة. وشدد أن القوات الأردنية ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع عمليات التسلل والتهريب، التي تعبث بالأمن الوطني.

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