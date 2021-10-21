انت الان تتابع خبر ضبط حزامين ناسفين وعبوات ناسفة ولاصقة معدة للتفجير شمال بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، إنه "وبعد ورود معلومات استخبارية بوجود كدس من المواد المتفجرة والاعتدة وأدوات مساعدة في عمليات تفخيخ تعود لإرهابي مقبور، مع نية مفرزته الإرهابية لنقل الكدس وتغيير مكانه، تحركت بعد ذلك على القور قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السادسة وباشراف قائد الفرقة وبأمرة ضابط استخبارات اللواء وبالتعاون مع المواطنين، تم ضبط الكدس".وأضاف البيان، إن "الكدس احتوى على حزامين ناسفين معدين للتفجير وخمسة عبوات ناسفة مختلفة الأنواع وعبوتين لاصقتين مع (8) كغم من نترات الامونيا ومادة الـ(C4) و(8) قداحات للتفجير وخمسة أجهزة موبايل مسلكة تستخدم في عمليات التفجير ودوائر كهربائية وكمية من الكرات الحديدية(صجم)".

وتابع، "تم رفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".