وزير الري: تأهيل 593 كم من الترع وتحويل 2100 فدان من الغمر للري الحديث بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، واللواء خالد الأعصر، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمهندس ناصر البلاصي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر الوسطى، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة.

وإستعرض الدكتور عبدالعاطي، واللواء راشد، موقف الحملات الموسعة الجارية حاليا لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بنطاق محافظة الجيزة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة وجهات الدولة المختلفة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض المقترحات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، وسبل التنسيق بين الجانبين في المواقع المتداخلة مع الترع والمصارف ولاية وزارة الموارد المائية والري، مثل تأهيل ترعة المنصورية وتغطية أجزاء منها، وتغطية مصرف المريوطية بطول ٦٠٠ متر في المسافة بين شارعي فيصل والهرم، ودراسة تطوير مصرف أبومسلم ومصرف ناهيا وترعة الإخلاص.

كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروعات تأهيل الترع بمحافظة الجيزة، حيث أوضح الدكتور عبدالعاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ٥٩٣ كم من الترع حتى تاريخه، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٢٠٢ كم، وجار العمل في ترع بأطوال ٣٣٥ كم، والطرح لأطوال ٥٦ كم.

وأضاف الدكتور عبدالعاطي أنه وفي إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والري لتحقيق التحول لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة، فقد تم حتى الآن التحول لاستخدام نظم الري الحديث في زمام ٢١٠٠ فدان بنطاق محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه سبق عقد العديد من ندوات التوعية بأهمية الري الحديث في محافظة الجيزة وللتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.​