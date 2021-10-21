سريلانكا تعيد فتح المدارس بعد عام من "إغلاق كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو- (د ب ا):

عادت المدارس في سريلانكا، الخميس، للعمل بعد أكثر من عام من الاغلاق بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من إضراب المدرسين.

وسوف تعود المدارس التي بها أقل من 200 طالب، أي نحو 3800 مدرسة من بين 10 آلاف و200 مدرسة للعمل، مما يعني أنه يمكن لنحو 400 ألف طالب العودة للدراسة بالمدرسة.

وسوف يتيح هذا النظام البطئ للسلطات الصحية ضمان اتخاذ أقصى الاجراءات الاحترازية، في الوقت الذي ستعود فيه المدارس الأخرى للعمل تدريجيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيمكن 3ر4 مليون طالب من العودة للدراسة حضوريا.

وطبقت سريلانكا برامج التعلم عن بعد خلال إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، ولكن إضراب المدرسين بسبب خلافات حول المرتبات أضر بسير هذه البرامج خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وقرر بعض المدرسين عدم الحضور اليوم وغدا الجمعة ضمن استمرار الاحتجاجات، ولكن سوف يعودون للعمل ابتداء من الاثنين المقبل.

وقررت الحكومة الموافقة على مراجعة مرتبات المدرسين على أساس مرحلي على مدار أربعة أعوام، على الرغم من أن بعض النقابات لم تقبل بهذا الحل.

ويشار إلى أن سريلانكا قامت بتطعيم أكثر من 60% من تعداد سكانها ضد فيورس كورونا، كما بدأت في تطبيق برنامج لتوفير التطعيم لطلاب المدارس.

وقد سجلت سريلانكا منذ مارس العام الماضي 13 ألفا و543 حالة وفاة بالفيروس، في حين بلغت حالات الاصابة نصف مليون حالة.