العثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عثر أهالي قرية نوى بشبين القناطر، في محافظة القليوبية على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بالقرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أسرته.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية نوى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقل رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أ.ح"، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.