تحذير بريطاني.. الوباء لم ينته بعد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 51 دقيقة

حذرت وزارة الصحة البربيطانية، من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا، جراء التهاون في إجراءات مواجهة كورونا.

حذر وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، من أن يصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى 100 ألف حالة في اليوم، وقال إن السياسيين يتحملون مسؤولية أن يكونوا “قدوة في المعركة” ضد كورونا، ويشمل ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

ومع تزايد الضغط على الحكومة لفرض تدابير للسيطرة على انتشار الفيروس، حذر جاويد من أن “هذا الوباء لم ينته بعد” وأصر على أنه سيفعل “ما يلزم” لحماية قطاع الصحة.

وفي المقابل أشار الوزير إلى الحالة الصحية في البلاد بالقول: “نعتقد أن الضغوط التي تواجهها دائرة الصحة الوطنية حاليا يمكن تحملها”.

وحث جاويد ملايين الأشخاص المؤهلين، على أخذ جرعات معززة من اللقاح، قائلا إن “هذا أمر أساسي بالنسبة للأشخاص للحفاظ على حرياتهم”، لكنه لم يفصح عن معدلات العدوى أو الاستشفاء، أو مدى الحاجة إلى فرض المزيد من التدابير لاحتواء الفيروس، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

ويتعرض وزير الصحة البريطاني لضغوط، بسبب تصريحات و”رسائل مختلطة”، حيث يرفض معظم أعضاء البرلمان المحافظين ارتداء الكمامات في مجلس العموم، أو في اجتماعات مجلس الوزراء المزدحمة، فيما شجع وزير الأعمال والطاقة والصناعة، كواسي كوارتنغ، الجمهور على حجز حفلات عيد الميلاد.

ويعلق جاويد على أفعال النواب الرافضين لارتداء الكمامة بالقول “هذه مشكلة، ولدينا جميعا دور نلعبه في هذا” في إشارة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا.

ويوم أمس الأربعاء، تم تسجيل أكثر من 49 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، و179 حالة وفاة.

وأكد وزير الصحة البريطاني “يجب أن نتذكر جميعا أن هذا الفيروس سيبقى معنا على المدى الطويل، وأنه لا يزال يمثل تهديدا”.