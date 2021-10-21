شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا الفيضانات في الهند ونيبال ترتفع إلى 150 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الخميس إن أكثر من 150 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات في أنحاء من الهند ونيبال بعد هطول أمطار غزيرة غير موسمية تسببت في فيضانات في مناطق متفرقة وتقطع السبل بالسكان وتدمير المنازل والبنية التحتية.

وكانت ولاية أوتار كاند في شمال الهند من أكثر المناطق تضررا، إذ صرح إس.إيه موروجسان المسؤول في إدارة مكافحة الكوارث بالولاية لرويترز بأنها سجلت 48 وفاة.

وفي منطقة ناينيتال السياحية في الولاية فاضت بحيرة البلدة وأغرقت الطريق الرئيسي وألحقت أضرارا بالجسور وخطوط السكك الحديدية. وقام رجال إنقاذ من قوة مكافحة الكوارث شبه العسكرية بإجلاء السكان من المناطق التي شهدت انهيارات أرضية.

وذكر مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا أن نحو 42 شخصا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي جراء الفيضانات.

وفي نيبال أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 77 شخصا.

ويمتد موسم الأمطار في الهند عادة بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول.