انطلاق موسم الرياض 2021 وسط ترقب عالمي

الرياض: انطلفت فعاليات موسم الرياض 2021، وسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور جماهيري متنوع، حيث استنفدت تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام.

وحضر الحفل الافتتاحي أكثر من 750 ألف شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية، محققاّ بذلك أول منجزات نسخته الثانية.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

وثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في كلمته خلال الحفل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الترفيه ولموسم الرياض، وقال: «الموسم الأول كان شعارنا (تخيل)، والموسم الثاني شعارنا (تخيل أكثر)»، متابعاً: «ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام».

وبدأت فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وسجل الموسم في أول أيامه نجاحاً أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية، وشملت العروض صوراً لخادم الحرمين وولي العهد، و تخلل الحفل ترحيباً بالحضور بعدد من اللغات العالمية، وعرضت شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث انطلقت ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا "بوليفارد رياض سيتي" و"فيا رياض"، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: "كومبات فيلد"، و"ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"المربّع"، و"رياض سفاري"، و"العاذرية"، و"أوايسس الرياض"، و"ذا جروفز"، و"نبض الرياض"، و"قرية زمان"، و"شجرة السلام"، و"خلوها".