بالصور.. طلبة الدراسات العليا يتظاهرون امام مبنى وزارة التعليم.. هذه مطالبهم

بغداد - ياسين صفوان - نظم طلبة الدراسات العليا، اليوم الخميس، تظاهرة امام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بالدور التكميلي اسوة بالسنوات السابقة.

وقال مراسل الخليج 365، ان "طلبة الدراسات العليا، نظموا صباح اليوم تظاهرة مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بالدور التكميلي اسوة بالسنوات السابقة".

وذكر احد الطلبة للسومرية نيوز، "نطالب بالدور التكميلي للدراسات العليا اسوة بباقي السنوات الماضي، فليس من المعقول أن ترقن قيودنا بسب الرسوب بمادة واحدة وخاصة ونحن اكملنا السنة الدراسية حضوريا وفي ظل وباء كورونا".