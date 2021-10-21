اختبار صعب للشرطة في دوري الكرة الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - يخوض الشرطة اختبارا صعبا امام زاخو اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الكرة الممتاز.

ويطمح الاخضر الى تحقيق نتيجة ايجابية من اجل الارتقاء لصدارة الدوري، وهو يعول على لاعبيه الذين جلهم في صفوف المنتخبات الوطنية، في حين يرنو أبناء الخابور الى مواصلة العروض القوية في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب عبد الوهاب ابو الهيل.

ويمتلك الشرطة (10 نقاط)، وهو الرصيد ذاته الذي يمتلكه زاخو، وبالتالي ستكون مواجهة اليوم بمثابة فك الشراكة بينهما.

وفي لقاء ثان يحل الزوراء ضيفا على سامراء الوافد الجديد لدوري الاضواء، في مباراة يتطلع فيها النوارس الى تصحيح المسار، بعد الخسارة امام الطلبة في الجولة السابقة.

وفي مباراة اخرى سيكون ملعب النجف الدولي مسرحا للقاء نفط الوسط والميناء، ويأمل عندليب الفرات بتحقيق الفوز الخامس له في الموسم الحالي، بغية الحفاظ على موقعه في مقدمة الترتيب، وفي المقابل يسعى السفانة الى استعادة توازنه بعد بداية غير جيدة، اذ لم يذق طعم الانتصار حتى الان واكتفى بنقطتين من 4 مباريات.

ويلعب اليوم ايضا الديوانية امام أربيل، ويستضيف امانة بغداد نظيره النفط.



الطلبة يتعادل مع الكهرباء

انتهى لقاء الطلبة والكهرباء الذي اقيم يوم امس لحساب الجولة الخامسة، بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، سجل للانيق زيد تحسين ومحمد زامل، بينما دون هدفي الفريق البرتقالي مهيمن سليم ملاخ.

وفي بقية النتائج تغلب الصناعة على نوروز بهدف مقابل لاشيء، حمل امضاء اللاعب سجاد بشير، في حين تعادل نادي القاسم مع نفط ميسان سلبا.