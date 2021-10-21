شكرا لقرائتكم خبر عن (فيديو متداول) قتلى وجرحى في انفجار هز الصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

تسبب انفجار غازي مروع، في قتلى وجرحى بمطعم في مدينة شينيانغ الصينية، والذي تسبب أيضا في تحطيم نوافذ مبان قريبة من مكان الانفجار.

ونشرت قوات الدفاع المدني 35 سيارة إطفاء، إضافة إلى 110 من رجال الإطفاء من 3 محطات إطفاء مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن 3 أشخاص قتلوا على الفور وجرح 30 آخرين، واهتزت بسبب الانفجار المنطقة بكاملها.

وخلف الانفجار أيضا دماراً بعدد من المحلات التجارية والمباني السكنية.

كما أظهرت مشاهد بثتها بعض المحطات التلفزيونية المحلية مركبات مدمرة بالكامل، وجوانب كاملة من المباني لحقت بها أضرار بالغة.

وقد قامت السلطات بفتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، الذي هرعت إلى مكانه فرق إنقاذ.