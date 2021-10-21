شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المئات.. حالات تسمم بـ37 ولاية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصيب المئات من الأمريكيين بحالات تسمم، في 37 ولاية أمريكية، نتيجة “السالمونيلا”.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية قد أصيب فقد أصيب أكثر من 600 شخص نتيجة تفشي السلامونيلا”، حيث تم الربط بين انتشارها وبعض أنواع البصل المستورد من خارج الولايات المتحدة.

وطالبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بضرورة التخلص من البصل الأحمر والأبيض والأصفر الطازج.

وكانت هذه الأنواع قد تم توزيعها على متاجر البقالة والمطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، بعد استيرادها من المكسيك.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن السالمونيلا التي تم تتبعها في البصل، أدت لدخول 129 شخصا إلى المستشفى.

وناشدت المستهلكين، على عدم شراء أي بصل أحمر أو أبيض أو أصفر، بدون ملصقات أو عبوات توضح مصدره.

وطالبت بضرورة غسل الأسطح والحاويات التي لامست البصل بالماء الساخن والصابون.

يذكر أن السالمونيلا، تتسبب في الإصابة بمرض الإسهال، وتعد أحد أكثر الأسباب شيوعا للإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء في دول العالم.