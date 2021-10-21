شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 شهرًا.. بريطانيا تعلن عن اتفاقية شاملة مع نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد مكالمة فيديو مع رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن، مساء أمس، أنه تم الاتفاق على “اتفاقية تجارية شاملة مع نيوزيلندا”، وذلك بعد 16 شهرًا من المفاوضات.

وتهدف الاتفاقية إلى إنهاء التعريفات الجمركية على الصادرات البريطانية، وخلق فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والخدمات، مع تسهيل فرص العيش والعمل في نيوزيلندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحٍ له بهذه المناسبة: “إنها صفقة تجارية رائعة للمملكة المتحدة، فهي تعزز من صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا، كما أنها أيضًا ستعزز من علاقاتنا مع المحيطين الهندي والهادئ.”