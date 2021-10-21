انفجار في موقع أميركي في جنوب سوريا

دمشق: أبلغ مسؤولون أميركيون رويترز بأن انفجارا وقع عند موقع أميركي في جنوب سوريا اليوم الأربعاء، لكن لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين جراء الانفجار.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم. وعبر أحدهم عن اعتقاده

بأنه هجوم بطائرة مسيرة. وتقع القاعدة، التي تعرف باسم التنف، في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق والأردن.

وأقيم الموقع عندما سيطر مقاتلو تنظيم داعش على شرق سوريا على الحدود مع العراق، لكن منذ طرد المسلحين بات يعد ضمن

الاستراتيجية الأميركية الأوسع لاحتواء المد العسكري الإيراني في المنطقة.

والتنف هو الموقع الوحيد الذي به وجود أميركي كبير في سوريا خارج الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد. وفي حين أن الهجمات ليست شائعة على القوات الأميركية في الموقع، فقد دأبت قوات تساندها إيران على مهاجمة القوات الأميركية بطائرات مسيرة وصواريخ في شرق سوريا وفي العراق.