وزير الخارجية السعودي يبحث الملف النووي الإيراني مع مبعوث أميركي

20 أكتوبر , 2021
مفاعل أراك النووي بالماء الثقيل ( أ ف ب)
الرياض: قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث الملف النووي الإيراني مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي. وأضافت الوكالة أن فرحان ومالي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بحثا أيضا "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم". وكان مالي زار قطر في وقت سابق ضمن جولة بالمنطقة للتنسيق مع الحلفاء الخليجيين.
ولم يوافق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي حتى الآن على استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول عودة
الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي، الذي فرضت إيران بموجبه قيودا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وقال مالي إن واشنطن مستعدة للنظر في "كل الخيارات" إذا كانت إيران غير عازمة على العودة للاتفاق الذي أبرم في 2015، فيما حذر
الوزير السعودي في الأسبوع الماضي من "خطورة تسارع" الأنشطة النووية الإيرانية.
وتنتقد الرياض، التي تخوض عدة حروب بالوكالة مع إيران في المنطقة بما في ذلك اليمن، اتفاق 2015 وتقول إنه مشوب بالخلل لأنه
لا يتناول برنامج طهران الصاروخي وشبكة وكلائها الإقليميين، وهو ما يمثل مصدرا رئيسيا للقلق بالنسبة لبعض دول الخليج.
وتريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التفاوض على معاودة الالتزام بالاتفاق بعد أن انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018
وأعاد فرض العقوبات، مما استتبع استئناف إيران لبناء مخزونها من اليورانيوم المخصب.
إسرائيل قلقة من أي اتفاق مع إيران لكنها متفائلة بسياسة بايدن
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