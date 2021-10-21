شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 877 إصابة بفيروس كورونا و47 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية امس 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة يوم الأربعاء.



وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 868 إصابة و43 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 321084، من ضمنهم 270973 حالة تم شفاؤها و18105 حالة وفاة".