تعرض قاعدة أمريكية لهجوم بطائرات مسيرة جنوبي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2021 8:08 صباحًا

قال مسؤولون أمريكيون، مساء الأربعاء، إن انفجارا حدث في موقع عسكري تابع للولايات المتحدة جنوب سوريا، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الهجوم استهدف قاعدة “التنف” جنوب شرقي البلاد.

المسؤولون قالوا لوكالة “رويترز” إن “انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في الوقت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار”، معتبرين أنه “من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم”.

بدورها، ذكرت وكالة “سانا” السورية أن “انفجارات تدوي في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير” مشيرة إلى أن “مسؤولا عسكريا في القيادة الوسطى الأمريكية يؤكد تعرضها لقصف صاروخي”.

كما أفادت مصادر أمنية عراقية بأن خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا، وقالت إن “الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية”، زاعمة في الوقت ذاته أن “قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم”.

من جهتها، ذكرت مصادر سورية محلية أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص السورية قرب الحدود مع الأردن والعراق.

يشار إلى أن ما يسمى “قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا” التابعة لإيران، توعدت قبل أيام بـ “رد قاس” على “القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا”.