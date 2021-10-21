ترامب يطلق شبكة “TRUTH Social” للتواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

بعد حظره على مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، أعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” TRUTH Social”، وهي شبكة تواصل اجتماعية جديدة تهدف إلى الوقوف في وجه ما سماه ترامب “استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وسيطلق التطبيق في نسخته التجريبية نوفمبر 2021 وسيكون متاحا لمن تتم دعوتهم فقط.

بينما يتوقع إطلاقه للعامة في الربع الأول من عام 2022 بحسب بيان صحفي.

وقال ترامب في البيان: “لقد أنشأت شركة TRUTH Social للوقوف في وجه طغيان شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأضاف: “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل، هذا غير مقبول”.

ومنذ أن مُنع ترامب من جميع المنصات الرئيسية في يناير الماضي، لتشجيعه عبر منشوراته أعمال الشغب في مبنى الكونغرس، وترامب يؤكد أنه يريد الظهور مرة أخرى في تطبيق جديد لوسائل التواصل الاجتماعي يُسمح له فيه بالتعبير بحرية على حد قوله.

ولكن لا يتوقع المختصون أن ينافس التطبيق الجديد لترامب كبرى شركات التواصل الاجتماعي بسبب الكثير من العديد من التحديات التي تواجهه.