أمريكا تدعو كوريا الشمالية للدخول في محادثات جادة ومستمرة

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، موضحة أن واشنطن لا تضمر أية نوايا عدائية تجاه بيونغ يانغ.



جاء ذلك بينما اجتمع مجلس الأمن لبحث أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.

ولطالما اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بتبني سياسة معادية تجاهها، وأكدت أن لها الحق في تطوير الأسلحة للدفاع عن النفس.

وقالت توماس جرينفيلد للصحفيين إنه يجب على كوريا الشمالية "الالتزام بقرارات مجلس الأمن وحان الوقت للدخول في حوار مستمر وموضوعي من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تماما".

وأضافت "عرضنا الاجتماع مع مسؤولي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) من دون شروط مسبقة، وأوضحنا أننا لا نضمر أية نية عدائية تجاهها".

وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن "مستعدة للدخول في دبلوماسية جادة ومستمرة".

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعقيب على تصريحات توماس غرينفيلد.

واختبرت كوريا الشمالية أول أمس الثلاثاء إطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة، مما دعا الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إثارة القضية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس.

وقالت توماس جرينفيلد للصحفيين "إنها الحلقة الأحدث في سلسلة من الاستفزازات المتهورة.. هذه أنشطة غير قانونية، تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن، وهي غير مقبولة".