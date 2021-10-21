شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج 29 طنا من النفايات البلاستيكية بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقط مشروع منظمة "أوشن كلين آب" المعني بتنظيف المحيطات ما يقرب من 29 طنا من النفايات البلاستيكية من المحيط الهادئ خلال مرحلة اختبار لتقنيته استمرت لعدة أسابيع.

وذكرت المنظمة أمس الأربعاء في فيكتوريا بكندا أنه تم تجميع هذه الكمية من النفايات من خلال تسع مهمات.

وقال مؤسس المشروع ورئيسه، بويان سلات، للصحفيين إن هذا الاختبار الناجح دليل على أن التكنولوجيا تعمل وأنه يمكن تنظيف المحيطات من القمامة.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر :"هذه هي أهم 29 ألف كيلوجرام جمعناها على الإطلاق. لأن هذه الكيلوات تظهر أنه يمكننا أيضا تنظيف الـ 100 مليون كيلو من البلاستيك الأخرى".

وانطلق النظام التجريبي، المعروف باسم "سيستم 002"، من الساحل الغربي لكندا في تموز/يوليو بهدف جمع النفايات مما يسمى "دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ" الواقعة بين هاواي وكاليفورنيا.

ويقدر العلماء أن أكثر من 8ر1 تريليون قطعة من البلاستيك، تزن ما يقدر بنحو 80 ألف طن، موجودة في تلك الرقعة، جلبتها تيارات المحيطات.