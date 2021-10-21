لهذا السبب.. المغرب يعلق رحلات الطيران مع 3 دول أوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

علقت السلطات المغربية رحلات الطيران المباشرة مع كل من بريطانيا وألمانيا وهولندا، خوفا من تفشي متحور جديد لفيروس كورونا.



وأعلنت الخطوط الملكية المغربية، الناقل المغربي الرسمي، عن تعليق رحلاتها المباشرة نحو هذه البلدان، وأيضاً القادمة منها، ابتداء من الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

من جهتها، أعلنت المديرة العامة لشركة "طيران العربية" في المغرب ليلى مشبال، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات بين المملكة و3 دول أوروبية هي ألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وكتبت مشبال على حسابها على تويتر "بعد قرار السلطات، سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول الساعة 11:59 مساءا بالتوقيت المحلي، حتى إشعار آخر".

وتأتي هذه الخطوة بالموازاة مع شروع المملكة المغربية في تطبيق اجراءات احترازية جديدة لمواكبة عملية الخروج من الجائحة وتداعياتها.

وفرضت السلطات المغربية جواز التلقيح، كشرط لولوج الأماكن العمومية، كالمقاهي والمطاعم وحتى الإدارات العمومية وغيرها.

في المقابل، تمضي المملكة بشكل متسارع في عملية تعميم لقاح كورونا، خاصة بعد شروعها في توزيع الجرعة الثالثة من اللقاح.

وحتى الآن تلقى 21 مليونا من السكان البالغ عددهم 36 مليونا جرعتي اللقاح، فيما يتجاوز عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة الـ700 ألف شخص.