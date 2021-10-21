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شاهد.. 116 قتيلاً في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة بالهند ونيبال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

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قال مسؤولون إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند ارتفع إلى 85 قتيلاً أمس الأربعاء، بينما أبلغت نيبال عن سقوط 31 قتيلاً و43 في عداد المفقودين.

 

وقالت السلطات في أوتارانتشال في شمال الهند إن 46 شخصاً لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة وفُقد 11. وفي ولاية كيرالا الساحلية (جنوب)، أعلن رئيس الحكومة المحلية بيناراي فيجايان أن عدد القتلى بلغ 39.

 

وفي نيبال، قال همكالا باندي، رئيس إدارة الكوارث الحكومية أنه في الأيام الثلاثة الماضية، قتلت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أعقبت الرياح الموسمية 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد مضيفاً أن 43 شخصاً في عداد المفقودين، وفقاً لـ "يورونيوز".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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