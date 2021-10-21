مقتل 6 جنود نيجريين في كمين قرب حدود بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 6 جنود نيجريين وأصيب 3 آخرين بجروح في كمين مسلح استهدف موكباً لمسؤول محلي أثناء مروره في منطقة حدودية مع بوركينا فاسو.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حاكم مقاطعة تيلابيري في غرب النيجير ، إبراهيم كاتييلا قوله إن: "المحافظ كان عائداً إلى بانكيلاري (عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه) عندما نصب له مسلّحون كميناً".

وأضاف: "لقد وقع 6 قتلى وثلاثة جرحى في صفوف عناصر الحرس الوطني الذين كانوا يرافقونه".

ولفت إلى أنّ المحافظ نجا من الكمين "سليماً معافى".

وتقع مقاطعة بانكيلاري على الحدود مع بوركينا فاسو.

وهذا أول هجوم يستهدف موكباً لمسؤول نيجري في منطقة تيلابيري الواقعة في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتشهد هذه المنطقة منذ مطلع العام هجمات تشنّها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وتستهدف خصوصاً مدنيين.