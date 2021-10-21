الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن إطلاق شبكة للتواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إطلاقه شبكة للتواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر.



وتحمل شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب اسم "تروث سوشل"، في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير/كانون الثاني بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب في بيان: "لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا".

وأشار إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

خطوة جديدة من ترامب بعد ساعات من إظهار استطلاع أمريكي جديد للرأي، أن ترامب سيكون منافسا للرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2024.

وأثارت الأزمة الصحية المستمرة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والركود الاقتصادي والانسحاب الفوضوي من أفغانستان، شهية الحزب الجمهوري لاقتناص الفرصة للنجاح في كل من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وفي السباق الرئاسي لعام 2024.

وفي حال قرر ترامب عدم الترشح، يُنظر إلى عدد كبير من الجمهوريين على أنهم يستعدون لتقديم عرض لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، بما في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم.