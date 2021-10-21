شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من أعضاء مجلس الأمن يدينون "نمط استفزازات" كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد التجربة الصاروخية الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية، أدان العديد من الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي سلوك بيونج يانج.

وقال مندوبو فرنسا وأيرلندا وإستونيا في تصريحات مشتركة إن "إطلاق الصاروخ يوم الاثنين يشكل جزءا من نمط من الاستفزازات"، في إشارة إلى سلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخي قامت بها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا المندوبون بيونج يانج إلى الامتثال لمقتضيات عقوبات الأمم المتحدة. وأدلى المندوبان الأمريكي والبريطاني بتصريحات مماثلة.

وعقد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اجتماعا مغلقا حول هذا الأمر في نيويورك الأربعاء، لكنه لم يخرج فى البداية بموقف مشترك.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في وقت سابق من هذا الأسبوع هو الثامن خلال العام الجاري.