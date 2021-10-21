القابضة للمياه تحصل على جائزة المركز الأول لتطبيق "125" في الابتكار والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حصلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة، على جائزة المركز الأول في الابتكار والإبداع عن تطبيق 125، والمركز الثاني لفريق عمل دعم النزاهة بالشركة القابضة لحصوله على المركز الثاني في جائزة أفضل فريق عمل لدعم النزاهة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جوائز التميز الحكومي.

ووجه رسلان، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على دعمهما الدائم والتوجيهات المستمرة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، العاملين بإدارة التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن، وقطاع الموارد البشرية وفريق دعم النزاهة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، على جهودهم فى تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف إن الابتكار والتميز والإبداع مفاهيم حرصت الدولة المصرية على نشرها بين موظفيها في كافة قطاعاتها عبر جائزة مصر للتميز الحكومي.

وقال أن الشركة القابضة تسعى إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة لتلبى احتياجات السادة المواطنين، ويعد تطبيق الهاتف المحمول 125 أحد الخطوات الجدية التى تتخذها الشركة نحو التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سلم جائزة المركز الأول في الابتكار والإبداع عن تطبيق الهاتف المحمول 125 لأحمد رزق السيد ممثلًا عن الشركة القابضة، وجائز المركز الثاني لأفضل فريق عمل "دعم النزاهة" لغادة عبدالوهاب خالد رئيس الفريق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهد أمس فعاليات احتفالية إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.