​اليوم.. مجلة علاء الدين تنظم مهرجانًا لأغاني الأطفال بالتعاون مع الموسيقار هاني شنودة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، مهرجاناً لأغاني الأطفال بالتعاون مع الموسيقار الكبير هانى شنودة، وذلك مع بدء فعاليات احتفالاتها بأعياد الطفولة.

وصرح الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير علاء الدين، بأن هذا التعاون يأتي في إطار المبادرة التي يقوم شنودة بها لاستعادة أهمية هذه النوعية من الأغاني مرة أخرى إيماناً بأهميتها ومضمونها الهادف للطفل في هذه المرحلة العمرية وهو دور مهم تلعبه علاء الدين لقرائها.

يبدأ المهرجان 11 ظهرًا على مسرح مؤسسة الأهرام "قاعة نجيب محفوظ" بحضور قراء علاء الدين وعدد كبير من الأطفال والشباب الموهوبين في الغناء، حيث يقدم الموسيقار هاني شنودة وفريق من المطربين الشباب 15 أغنية من ألحانه وكلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين الذي يتم تكريم اسمه والشاعر شوقي حجاب والمطرب محمد ثروت على هامش المهرجان.