محمد الفلاح - اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثي لوقف نزيف الدماء

الخميس 21 أكتوبر 2021

أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، ضرورة ضغط الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على مليشيات الحوثي لوقف العبث بأرواح ودماء اليمنيين.



وأجرى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، لقاء عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" مع رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن: الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية وبيان منفصل للبعثات، حصلت "العين الإخبارية" نسخة منه.

وأحاط عبدالملك سفراء الدول دائمة العضوية، بصورة شاملة عن الأوضاع، بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن لمواجهة التحديات والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها وتفادي الانهيار الاقتصادي، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب من أجل إسناد هذه الجهود.

وأعرب عن تقديره لما أبدته الدول الخمس دائمة العضوية من مواقف قوية لدعم عودة الحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، وما يمثله ذلك من ضرورة للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع الانهيار الاقتصادي، لما يمكن أن يترتب على ذلك من مضاعفة حجم الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى الأولويات التي تنتظر الحكومة دعم الدول الخمس فيها في هذه المرحلة، وضرورة تقديم الدعم العاجل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ومساندة جهود الحكومة في إيقاف التدهور الاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، خاصة أنه استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

ولفت إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في كافة المجالات وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والاشكاليات القائمة واستغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأكد أن الشرعية كانت وستظل حريصة على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على مليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب.

وشدد على ضرورة أن يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذا وصول الفريق الأممي لتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.

بدورهم، جدد رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن دعمهم لجهود رئيس الوزراء لتحسين أداء الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ودعت البعثات في بيان كافة الأطراف اليمنية إلى تسهيل عمل حكومة الكفاءات لتوفير الخدمات الأساسية والأمن لليمنيين.