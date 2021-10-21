بريطانيا: مستوى التهديد الإرهابي لأعضاء البرلمان كبير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أن مستوى التهديد الإرهابي لأعضاء البرلمان كبير، وذلك بعد أيام من مقتل النائب، ديفيد أميس، طعنا خلال اجتماع عام بدائرته الانتخابية.

وقالت باتيل، في تصريح أدلت به أمام البرلمان: “أجرى المركز المشترك لتحليل الإرهاب مراجعة مستقلة للخطر الذي يواجهه أعضاء البرلمان”.

وأضافت: “في حين أننا لا نرى أي بيانات أو معلومات استخباراتية تدل على تهديد محدد أو وشيك أو جدير بوضعه في الاعتبار، يتعين علي أن أبلغ مجلس العموم بأن مستوى التهديد الذي يواجهه أعضاء هذا المجلس يعتبر كبيرا الآن”.