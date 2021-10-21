شكرا لقرائتكم خبر عن ‏بيان مجلس الأمن يكشف السجل الأسود للإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الجماعة الإرهابية تخرق القانون الدولي باعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية

• المملكة تسعى لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب وعودة الحياة الطبيعية

• المملكة محقة في قرارها تأسيس التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن

يؤكد ‏بيان مجلس الأمن بإدانة تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، صحة الموقف الذي أعلنته قيادة المملكة عن خطورة هذه الجماعة الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي، وعلى سلامة حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتثبت إدانة ‏مجلس الأمن لاستهداف الحوثي مطار أبها الدولي، أن جماعة الحوثي الإرهابية تخرق القانون الدولي باعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية، وتسببها في إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.

ويبرز دعم ‏مجلس الأمن للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، الموقف الإنساني الحكيم الذي تقوم به قيادة المملكة لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وعودة الحياة الطبيعية، واستئناف تقديم الإغاثة للمدنيين.

تنديد المجلس بتجنيد الحوثيين للأطفال في الصراع يظهر حجم الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ويؤكد البيان صحة الموقف الذي اتخذته المملكة منذ البداية ضد اغتصاب الحوثي للسلطة بقوة السلاح، واستلاب إرادة الشعب اليمني الشقيق، وأن المملكة محقة في قرارها تأسيس التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وتقديم المساندة العسكرية للجيش اليمني.