روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا وزيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء بواقع 1028 حالة وفاة بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 226 ألفا و353 حالة وفاة.

