شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان المملكة غضبها من موقفه.. بيان عاجل من مجلس الأمن الدولي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد ساعات من إدانة المملكة صمت مجلس الأمن على هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، وعدم صدور بيان إدانة لهذه الأفعال الإرهابية، سارع مجلس المن بإصدار بيان، يصحح فيه موقفه بإدانة هجمات الحوثيين عبر الحدود في المملكة.

كما تضمن بيان مجلس الأمن، إدانة لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة في البحر الأحمر وعلى السفن التجارية، مؤكدًا أنها تشكل خطراً كبيراً على الملاحة في البحر الأحمر.

وأدان بيان مجلس الأمن الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي عبر الطائرات المسيرة، محذرًا من استغلال الإرهاب لتعثر جهود السلام في اليمن، مشدداً على التزامه الكامل بوحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وكانت المملكة أعربت عن أسفها لعجز مجلس الأمن الدولي عن إدانة هجمات وممارسات مليشيا الحوثي في اليمن تجاه المملكة.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المنعقد في إطار ‏البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”:” إن المملكة تعرب عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزا ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلة حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.