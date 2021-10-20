شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: قد نضطر لإعادة فرض «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذَّر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 100 ألف حالة في اليوم.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: إنه إذا لم يطعم العدد الكافي من الناس ستضطر الحكومة إلى إعادة فرض بعض الإجراءات للحد من انتشار العدوى مثل الزامية ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة والعمل من البيت.

وأكد أن المستشفيات بدأت تشعر بالضغط بسبب ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من مضاعفات الفيروس، لكنه عد بالمقابل أن الوضع لا يزال تحت السيطرة ولم يصل إلى الحد الذي سجل العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بالفيروس و 179 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.