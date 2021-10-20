شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر من استهداف إرهابي لأعضاء البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الأربعاء، إن مستوى التهديد الإرهابي لأعضاء البرلمان كبير، وذلك بعد أيام من مقتل النائب ديفيد أميس عقب تعرضه للطعن في اجتماع عام بدائرته الانتخابية.

وأضافت باتيل أمام البرلمان: "أجرى المركز المشترك لتحليل الإرهاب مراجعة مستقلة للخطر الذي يواجهه أعضاء البرلمان".

وتابعت: "في حين أننا لا نرى أي معلومات أو معلومات مخابرات تدل على تهديد محدد أو وشيك أو جدير بوضعه في الاعتبار، يتعين عليً أن أبلغ مجلس العموم بأن مستوى التهديد الذي يواجهه أعضاء هذا المجلس يعتبر كبيرا الآن".