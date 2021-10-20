عبدالفتاح البرهان يؤكد أن الجيش السوداني حريص على إنجاح المرحلة الانتقالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، وزيرة بريطانية، أن الجيش والمكون المدني حريصان على إنجاح الفترة الانتقالية.



وأطلع البرهان، وزير الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فور، خلال لقائه بها في مكتبه بالخرطوم، الأربعاء، على تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وقال البرهان، إن: "القوات المسلحة والمكون المدني حريصان على إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني".

وشدد رئيس مجلس السيادة على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وأشار البرهان إلى متانة العلاقات السودانية البريطانية وحرص الخرطوم على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة، بالدعم الذي تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.

من جانبها، أشادت الوزيرة البريطانية بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام وإعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشادت "فور" بـ"القوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين في السودان".

وقدمت الوزيرة، تقرير لرئيس مجلس السيادة السوداني حول قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة.

وتتمثل تلك القضايا في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني ودخول الاستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد وتبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.

وكانت وزيرة الشؤون الأفريقية البريطانية وصلت السودان، أمس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى لبدء حوار استراتيجي مع الخرطوم.