أسبوع إجازة في روسيا لوقف انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إعطاء إجازة مدفوعة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كوفيد-19.



وأعلن أنه يدعم "اقتراح إعلان فترة 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر إجازة من العمل"، مناشدًا الروس غير المتعاونين أن يتلقوا اللقاح.

وحث الرئيس الروسي المواطنين على "التحلي بروح المسؤولية" وتلقي اللقاح، وفق ما نقلت عنه "يورونيوز".

وسجلت روسيا أمس الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في إجراءات على المستوى الوطني.

وبلغ عدد الوفيات في الساعات الـ 24 الماضية 1028 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34,073 إصابة جديدة.

في الأيام الماضية، سجلت روسيا يوميًا تقريبًا حصيلة قياسية من الاصابات والوفيات بكوفيد في أوج انتشار الوباء بسبب بطء عمليات التلقيح وضعف القيود الصحية المفروضة.

وفي ما يدل على قلق الكرملين، ترأس بوتين أمس الأربعاء اجتماعا حكوميا مخصصا للوباء لإعلان إجراءات جديدة لوقف انتشار الفيروس.

والثلاثاء، طلبت نائبة رئيس الوزراء الروسي المكلفة شؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا إعلان أسبوع 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر عطلة في كل أنحاء البلاد.