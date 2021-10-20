المرصد السوري يكشف عن دوي انفجارات في قاعدة التنف الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المرصد السوري، مساء الأربعاء، سماع دوي انفجارات في قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضد داعش جنوب شرقي سوريا.



في السياق أفاد شهود عيان من سكان منطقة التنف، أن أربع طائرات حربية مجهولة الهوية شنت غارات على منطقة الـ55 كم في منطقة التنف، التي تتمركز فيها قوات أمريكية.

من جانب أخر ووسط تضارب الأنباء، أضاف شهود العيان أن قصفاً بطائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدف القاعدة قبيل الهجوم الأوسع، بحسب المرصد.

كما أفادت الأنباء الواردة من التنف باستنفار القوات الأمريكية وفرضها حظراً جويا في سماء المنطقة.

وتقع منطقة التنف في المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، وتضم معبر حدودي للشاحنات، وتضم قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية وللتحالف الدولي الذي تقوده والذي أنشئ عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش.

وتقع قاعدة التنف، غرب الحدود العراقية بمسافة 22 كيلومتراً، وتبعد نحو 22 كيلومتراً عن الحدود السورية - الأردنية، وعلى بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف "الوليد" عند المثلث الحدودي، في محافظة حمص.