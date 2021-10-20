هيئة فلسطينية: أطباء إسرائيليون حاولوا كسر إضراب أسير عن الطعام منذ 91 يوماً‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت هيئة فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إن أطباء إسرائيليين حاولوا تغذية أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لإجباره على كسر إضرابه عن الطعام.



وبحسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن ”أطباء إسرائيليين في مستشفى كابلان حاولوا تغذية الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي قسرياً بالمحاليل والمدعمات، في محاولة لكسر إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري“.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ”محاولة التغذية جرت والأسير القواسمي مكبل بالسرير بقسم العناية المكثفة في مشفى ”كبلان“، مساء أمس“.