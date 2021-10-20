شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احتجاجات أمام البرلمان الإيراني ضد لقاحات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نظمت مجموعة من الإيرانيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة طهران، اليوم الأربعاء، رفضًا لعزم السلطات إجبار الإيرانيين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وهتف المحتجون أمام البرلمان بشعارات مناهضة للترخيص الطارئ للقاحات، وعمليات التطعيم الإجبارية، كما هتفوا ضد وزير الصحة، بهرام عين اللهي.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المتظاهرين يحملون لافتات عليها ”لا للمجزرة“، و ”لن نستسلم لمنظمة الصحة العالمية“.